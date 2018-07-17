Представители старшего поколения смогут стать участниками мастер-класса по танцам в Кокошкино

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Специально для представителей старшего поколения из Кокошино сотрудники Центра социального обслуживания «Троицкий» 19 июля организуют мастер-класс по различным направлениям танца.

— В этот день участники смогут обучиться зумбе, вальсу, польке и рио-рите. Подобное мероприятие мы проводим в каждом поселении. Оно уже состоялось в Краснопахорском, Десеновском, Первомайском, Новофедоровском и Киевском. Теперь планируем его организовать в Кокошкино и Марушкинском, — рассказала директор ЦСО «Троицкий» Ольга Антонова

По ее словам, такой мастер-класс будет длиться примерно два часа.

Для оповещения жителей и приглашения их на творческое мероприятие на территории поселения будут развешаны объявления. Кроме того, к массовому информированию подключат активистов и волонтеров.