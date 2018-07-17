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Представители старшего поколения смогут стать участниками мастер-класса по танцам в Кокошкино
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Представители старшего поколения смогут стать участниками мастер-класса по танцам в Кокошкино 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специально для представителей старшего поколения из Кокошино сотрудники Центра социального обслуживания «Троицкий» 19 июля организуют мастер-класс по различным направлениям танца.
— В этот день участники смогут обучиться зумбе, вальсу, польке и рио-рите. Подобное мероприятие мы проводим в каждом поселении. Оно уже состоялось в Краснопахорском, Десеновском, Первомайском, Новофедоровском и Киевском. Теперь планируем его организовать в Кокошкино и Марушкинском, — рассказала директор ЦСО «Троицкий» Ольга Антонова.
По ее словам, такой мастер-класс будет длиться примерно два часа.
Для оповещения жителей и приглашения их на творческое мероприятие на территории поселения будут развешаны объявления. Кроме того, к массовому информированию подключат активистов и волонтеров.
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