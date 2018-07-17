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День без турникетов»: «БеспринцЫпные семейные чтения» и концент Animal Джаz
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День без турникетов»: «БеспринцЫпные семейные чтения» и концент Animal Джаz 

Мир24 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заключительный день акции «День без турникетов» подарит горожанам незабываемые эмоции. 21 июля состоятся «БеспринцЫпные семейные чтения» при участии Александра Цыпкина, Сергея Гармаша и Александра Маленкова и концерт популярной рок-группы Animal Джаz.
Зарегистрироваться бесплатно можно по ссылке: http://mos.ru/bezturniketov Полюбившаяся горожанам акция «День без турникетов» пройдет в столице 19-21 июля. В этот раз свои двери откроют 38 предприятий Москвы и Московской области: заводы, фабрики, технопарки, в том числе детские.
Кроме экскурсий на промышленные предприятия и мастер-классов в детских технопарках запланирована культурно-развлекательная программа. В заключительный день, 21 июля, в технопарке «Нагатино» (Варшавское шоссе, 28А) пройдут интересные мероприятия для всей семьи.
21 июля в 13:00 состоятся чтения литературы: грустные и веселые истории о дружбе и любви будут интересны как самым маленьким слушателям, так и взрослым. Рассказы современных российских писателей прочтут и сами авторы Александр Цыпкин и Александр Маленков, и народный артист России Сергей Гармаш.
«БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в котором принимают участие 13 писателей и более 50 актеров из разных стран.
А вечером 21 июля в 19:30 выступят легендарные Animal ДжаZ.
Совсем недавно группа отметила 10-летний юбилей выпуска своего культового альбома «Шаг Вдох». Александр Красовицкий и его команда — авторы таких хитов, как «Три полоски», «Дыши», «Как люди», «Думать дважды». Этой весной группа презентовала свой девятый по счету студийный альбом «Счастье». Animal ДжаZ приглашают москвичей и гостей столицы подпевать и танцевать под любимые хиты. Спешите зарегистрироваться! Количество мест ограничено!
Регистрация на «БеспринцЫпные семейные чтения»: https://www.mos.ru/calendar/event/48085088/
Регистрация на концерт Animal ДжаZ: https://www.mos.ru/calendar/event/48084088/
Первая акция «День без турникетов» прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришли около 600 человек. С тех пор участниками акции стали свыше 25 тысяч человек и более 100 промышленных производств столицы. Последняя акция прошла в мае, в ней приняли участие более 70 предприятий и 10 000 горожан.
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