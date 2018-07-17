Российский инженер представил концепцию летающего поезда

По словам разработчика, каждый такой поезд-самолет может вместить несколько сотен пассажиров. Корпус транспортного средства снабжен электрическими пропеллерами. Электричество, необходимое для приведения в движение летающего поезда, подается через движущийся трос, связанный с электрифицированным рельсом, который проходит по земле от станции к станции.

Сообщается, что турецкая компания Dahir Insaat, принадлежащая инженеру, в настоящее время ищет ивесторов для реализации проекта.

Напомним, что в начале июле концепцию летающего поезда представила компания Akka Technologies французского предпринимателя Мориса Риччи. Согласно его идее, поезд будет иметь съемные крылья.