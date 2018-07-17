«Черкизово» покупает «Алтайский бройлер» 

Московская группа компаний «Черкизово» сообщила о предстоящей покупке АО «Алтайский бройлер» в Алтайском крае. Эта сделка, размер которой еще не определен, позволит холдингу «Черкизово» выйти на рынок Сибирского федерального округа.
Сообщение о готовящейся сделке размещено на сайте «Черкизово».
«Следуя стратегии динамичного развития бизнеса, Группа «Черкизово» заключила соглашение о намерениях по приобретению одного из крупнейших игроков птицеводческого рынка Сибири АО «Алтайский бройлер». Окончательная сумма покупки актива будет определена сторонами и сделка завершена после проведения юридической и финансовой проверки (due diligence) приобретаемой компании», — говорится в нем.
«Алтайский бройлер» была создан около 10 лет назад группой компаний «Приосколье» (Белгородская область). Основное направление деятельности — производство и реализация мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки и субпродуктов. Производственные активы находятся в городе Бийске. В 2017 году «Алтайский бройлер» произвел около 67 тыс. т продукции в живом весе.
«Черкизово», по собственным данным, занимает первое место в России по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы, второе — по производству свинины. В настоящее время все предприятия группы находятся в европейской части РФ.
В начале июня 2018 года Федеральная антимонопольная служба сообщила о том, что удовлетворил ходатайство «гражданина Б.» о приобретении 60% акций АО «Алтайский бройлер».
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