«Черкизово» покупает «Алтайский бройлер»

Сообщение о готовящейся сделке размещено на сайте «Черкизово».

«Следуя стратегии динамичного развития бизнеса, Группа «Черкизово» заключила соглашение о намерениях по приобретению одного из крупнейших игроков птицеводческого рынка Сибири АО «Алтайский бройлер». Окончательная сумма покупки актива будет определена сторонами и сделка завершена после проведения юридической и финансовой проверки (due diligence) приобретаемой компании», — говорится в нем.

«Алтайский бройлер» была создан около 10 лет назад группой компаний «Приосколье» ( Белгородская область ). Основное направление деятельности — производство и реализация мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки и субпродуктов. Производственные активы находятся в городе Бийске . В 2017 году «Алтайский бройлер» произвел около 67 тыс. т продукции в живом весе.

«Черкизово», по собственным данным, занимает первое место в России по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы, второе — по производству свинины. В настоящее время все предприятия группы находятся в европейской части РФ.

В начале июня 2018 года Федеральная антимонопольная служба сообщила о том, что удовлетворил ходатайство «гражданина Б.» о приобретении 60% акций АО «Алтайский бройлер».

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