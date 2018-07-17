На укрепление берега у села Желтое потратят больше полумиллиарда рублей

Накануне губернатор Оренбургской области посетил восточное Оренбуржье. Во время своего визита он побывал в селе Желтое Саракташского района, берег которого обрушился в мае 2017 года.

Ход выполнения работ Юрий Берг взял под собственный контроль. На укрепление берега Сакмары планируется потратить более полумиллиарда рублей, сообщает 56nv.ru.

На встрече железнодорожники доложили губернатору, что весной этого года река поднималась максимум на два метра, и на сроки выполнения работ паводок не повлиял. На данный момент берег Сакмары осыпают щебнем и укрепляют насыпь с помощью армирования, чтобы восстановить подмытый участок и предотвратить разрушение проходящего здесь железнодорожного полотна.