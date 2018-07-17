Ещё
Купальщики решили спасти косулю и утопили ее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Купальщики решили спасти косулю и утопили ее 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Косуля проплыла больше шести километров и утонула, когда ее стали спасать с помощью лассо, сообщает The Guardian.
Животное добралось вплавь с острова Уайт до побережья Великобритании. Трехлетний самец косули успешно преодолел расстояние в 6,4 километра, но когда добрался до места, снова вернулся в воду. На это обратили внимание посетители пляжа и решили его спасти.
К косуле приблизилась спасательная шлюпка, всех купальщиков и лодочников попросили отплыть подальше. После нескольких попыток достать оленя, спасатели вернулись на берег, чтобы подобрать специалиста по спасению животных. В это время к косуле подплыли катающиеся на лодке отдыхающие и попробовали достать ее лассо. Животное переволновалось и утонуло.
Спасатели попытались реанимировать животное с помощью массажа сердца и искусственного дыхания рот в нос, но тщетно.
После инцидента спасатели выпустили заявление, что люди не должны сами пытаться выручить животных из беды. «У меня с собой было все необходимое оборудование, опробованное на оленях и собаках. Если бы косулю оставили его в покое, все бы, скорее всего, прошло хорошо. Ключ к спасению животных в тишине и умении вовремя отступить», — заявил прибывший на место специалист по спасению животных Филлипс.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде66
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение