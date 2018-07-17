Купальщики решили спасти косулю и утопили ее

Косуля проплыла больше шести километров и утонула, когда ее стали спасать с помощью лассо, сообщает The Guardian

Животное добралось вплавь с острова Уайт до побережья Великобритании . Трехлетний самец косули успешно преодолел расстояние в 6,4 километра, но когда добрался до места, снова вернулся в воду. На это обратили внимание посетители пляжа и решили его спасти.

К косуле приблизилась спасательная шлюпка, всех купальщиков и лодочников попросили отплыть подальше. После нескольких попыток достать оленя, спасатели вернулись на берег, чтобы подобрать специалиста по спасению животных. В это время к косуле подплыли катающиеся на лодке отдыхающие и попробовали достать ее лассо. Животное переволновалось и утонуло.

Спасатели попытались реанимировать животное с помощью массажа сердца и искусственного дыхания рот в нос, но тщетно.

После инцидента спасатели выпустили заявление, что люди не должны сами пытаться выручить животных из беды. «У меня с собой было все необходимое оборудование, опробованное на оленях и собаках. Если бы косулю оставили его в покое, все бы, скорее всего, прошло хорошо. Ключ к спасению животных в тишине и умении вовремя отступить», — заявил прибывший на место специалист по спасению животных Филлипс.