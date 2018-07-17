Тюменские власти и «Лукойл» договорились об увеличении компанией закупок продукции региона

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Власти Тюменской области "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Также документ предполагает увеличение закупок промышленной продукции на территории области, сообщили во вторник в пресс-службе врио главы региона.

"Сегодняшнее соглашение (подписано в Москве — прим. ТАСС) определяет наше взаимодействие на несколько лет. Одно из очень важных направлений касается увеличения закупок промышленной продукции на территории Тюменской области, в том числе импортозамещающей. Сейчас мы работаем в таком формате: скажите, какие технологические проблемы перед вами стоят, и мы поможем вам их решить. Надеюсь, что все стоящие перед нами задачи мы и в дальнейшем будем выполнять совместно, принимать решения, полезные и эффективные для обеих сторон", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Тюменской области Александра Моора

Он добавил, что компания принимает участие в социально-экономическом развитии региона и взаимодействует с тюменскими промышленными предприятиями, инновационными, научными организациями, IT-компаниями и вузами. «Причем с каждым годом объемы этого сотрудничества увеличиваются, и мы со своей стороны готовы приложить все усилия, чтобы оно продолжалось многие годы», — отметил Моор.

В пресс-службе пояснили, что новое соглашение о сотрудничестве подписано в Москве президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым и Александром Моором. «Документ предполагает взаимодействие в вопросах геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, развития сети АЗС региона, подготовки специалистов нефтегазовых специальностей, охраны окружающей среды. Также в рамках подписанного сторонами дополнительного соглашения предусмотрена реализация дорожной карты по расширению использования организациями Группы „Лукойл“ продукции и технологий предприятий Тюменской области, в том числе импортозамещающих», — говорится в сообщении.

По данным властей региона, основным направлениями деятельности компании в Тюменской области является сбыт нефтепродуктов. Кроме того, с 2015 года в регионе компанией проводится конкурс социальных и культурных проектов.