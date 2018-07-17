Утвержден перечень операторов электронных площадок для проведения госзакупок

«В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок», — говорится в материале.

В сообщении уточняется, что в перечне включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям.