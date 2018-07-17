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Утвержден перечень операторов электронных площадок для проведения госзакупок
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Утвержден перечень операторов электронных площадок для проведения госзакупок 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Правительство РФ утвердило перечень операторов электронных площадок для проведения государственных закупок, сообщает Газета.ru.
«В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок», — говорится в материале.
В сообщении уточняется, что в перечне включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям.
Ранее на сайте издания сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании единой электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов.
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