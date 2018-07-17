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Пять человек задержали в Кинель-Черкасском районе при попытке слить нефть
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Пять человек задержали в Кинель-Черкасском районе при попытке слить нефть
Волга Ньюс
2 часа назад
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По данным источника в правоохранительных органах, трое из задержанных официально не работают, зато двое других трудятся сливщиками-разливщиками на нефтяном предприятии.
13 июля уголовное дело возбудили по факту покушения на кражу в крупном размере.
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