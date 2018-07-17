Пять человек задержали в Кинель-Черкасском районе при попытке слить нефть

По данным источника в правоохранительных органах, трое из задержанных официально не работают, зато двое других трудятся сливщиками-разливщиками на нефтяном предприятии.

13 июля уголовное дело возбудили по факту покушения на кражу в крупном размере.