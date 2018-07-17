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Во дворе на Нарвской провели ремонт МАФ
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Во дворе на Нарвской провели ремонт МАФ 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
О необходимости привести в порядок малые архитектурные формы на детской площадке по адресу Нарвская, 9 сообщили жители Войковского на портал «Наш город». По их словам, во дворе были сломаны две урны.
Вскоре после обращения коммунальщики провели ремонт МАФ, а руководство района предоставило официальный ответ заявителям.
«Работы по ремонту урн выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.
Сервисом «Наш город» может воспользоваться любой житель столицы: для этого нужно пройти процедуру регистрации и выбрать подходящий раздел. (ео)
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