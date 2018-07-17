Во дворе на Нарвской провели ремонт МАФ

О необходимости привести в порядок малые архитектурные формы на детской площадке по адресу Нарвская, 9 сообщили жители Войковского на портал «Наш город». По их словам, во дворе были сломаны две урны.

Вскоре после обращения коммунальщики провели ремонт МАФ, а руководство района предоставило официальный ответ заявителям.

«Работы по ремонту урн выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.

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