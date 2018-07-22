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Медведь в красноярском заповеднике «Столбы» промышлял на парковке
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Медведь в красноярском заповеднике «Столбы» промышлял на парковке 

АиФ Красноярск 58 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Накануне, 21 июля, в заповеднике «Столбы», на парковке кордона Лалетино появился молодой медведь. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Сначала косолапый залез в экскурсионный автобус, не найдя там ничего интересного, отправился обследовать территорию. Внимание медведя привлек мусорный бак. Зверь попытался залезть в него, потом раскачал и опрокинул.
От грохота металла косолапый отбежал на безопасное расстояние, но вернулся и тщательно обследовал бак. Видно, что мишка молодой, небольшого размера. Тем не менее, дикое животное представляет опасность. Из-за участившихся случаев появлений медведей на территории заповедника туристам запрещено посещать его до 29 июля.
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