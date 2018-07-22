Медведь в красноярском заповеднике «Столбы» промышлял на парковке

Накануне, 21 июля, в заповеднике «Столбы», на парковке кордона Лалетино появился молодой медведь. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Сначала косолапый залез в экскурсионный автобус, не найдя там ничего интересного, отправился обследовать территорию. Внимание медведя привлек мусорный бак. Зверь попытался залезть в него, потом раскачал и опрокинул.

От грохота металла косолапый отбежал на безопасное расстояние, но вернулся и тщательно обследовал бак. Видно, что мишка молодой, небольшого размера. Тем не менее, дикое животное представляет опасность. Из-за участившихся случаев появлений медведей на территории заповедника туристам запрещено посещать его до 29 июля.