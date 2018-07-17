Зеленую зону обустроят в Киевском

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В поселке Киевский одноименного поселения завершаются работы по озеленению дворов и обустройству зоны отдыха. Об этом рассказали 16 июля.

— На сегодняшний день работы ведутся в районе домов №17 и №19. Специалисты завершают установку живой изгороди. Идет процесс вертикального озеленения, — поделился информацией первый заместитель главы отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Киевский Иван Обухов . — У местных жителей появится новая зона отдыха.

Он отметил, что, помимо работ по озеленению, до конца текущего месяца на указанной территории откроют спортивно-досуговую площадку, приспособленную для игры в теннис.