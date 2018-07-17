«Счастье есть»: Кудрявцева показала интимное видео

Лера Кудрявцева скоро родит второго ребенка. Пока же телеведущая наслаждается декретом и… массажем ног.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала короткое видео, на котором запечатлела собственные ноги и профессиональную работу массажиста, корпеющего над конечностями популярной ведущей. «Массаж для ног. Счастье.есть», — подписала ролик довольная Лера.

Многочисленные поклонники наперебой высказали различные пожелания телеведущей, поделились своим мнением и начали обсуждать, полезен ли массаж во время беременности. Кто-то предположил, что, возможно, Лера прибегла к процедуре по необходимости, дескать, на поздних сроках у многих женщин начинаются отеки.

Отметим, что на протяжении нескольких недель Кудрявцева находится в декретном отпуске. Свободное время телеведущая проводит за просмотром сериалов. Об этом недавно рассказала сама Лера. Она призналась, что «подсела» на популярный турецкий сериал.

"То, что я сейчас напишу — правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Мне наверное должно быть дико стыдно в этом признаваться. Но я признаюсь. 43 серия Турецкого сериала " Великолепный век". Все плохо, да?" — написала телеведущая в своем аккаунте в Facebook.

Лера отметила, что впервые в жизни решила «чисто из любопытства» посмотреть «что за дичь». В итоге Кудрявцеву «затянуло». А еще телеведущая пожаловалась, что мучается мигренями. «Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет. Сил нет больше 😞 умоляю не надо рекомендовать таблетки, тряпочки на голову, ванночки для ног и прочую лабуду. Прошла все уже мне кажется, от неврологов в Германии , остеопатов и Нитки на башке. Сил нет: (((дайте бабку — говоруху или как они там называются: (((». Фанаты немедленно насоветовали ведущей кучу лекарств и прочих препаратов, в том числе и из нетрадиционной медицины. Нашлись и те, кто предположил, что мигрень Леры напрямую связана с ее беременностью.

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