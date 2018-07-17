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СГК увеличила производство электроэнергии в I полугодии до 26,3 млрд кВт/ч
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СГК увеличила производство электроэнергии в I полугодии до 26,3 млрд кВт/ч 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Производство электроэнергии Сибирской генерирующей компании в первом полугодии 2018 года выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,3 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.
"Данное увеличение обусловлено вхождением в состав СГК предприятий, ранее принадлежавших "Сибэко". Без учета новых ТЭЦ выработка электроэнергии увеличилась на 1,5% к прошлому году", — говорится в сообщении.
Одной из основных причин роста выработки стал погодный фактор — низкие температуры наружного воздуха в зимние и весенние месяцы и затянувшийся отопительный сезон привели к увеличению потребления в Объединенной энергосистеме Сибири на 3,2%. За первое полугодие 2018 года предприятия СГК обеспечили около четверти всего потребления Сибири и 45% выработки всех тепловых электростанций в регионе.
Производство тепловой энергии в первом полугодии 2018 года на предприятиях СГК составило 25,7 миллиона Гкал. Это на 78,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Столь значительный рост произошел также за счет присоединения предприятий Новосибирской области и Бийска», — поясняется в сообщении. Без их учета выработка тепловой энергии за шесть месяцев составила 16,6 миллиона Гкал, что превышает показатель 2017 года на 15%. Причиной повышения также стал температурный фактор и продолжительный отопительный сезон.
В июне на предприятиях СГК активно велась ремонтная кампания, часть блоков были остановлены для проведения работ. При этом станции продолжают генерировать электрическую и тепловую энергию для нужд потребителей. В июне выработка электрической энергии составила 2,2 миллиарда кВт.ч, тепловой энергии 1 миллион Гкал.
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