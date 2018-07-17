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Японец погиб из-за «шутки» со вставленным сзади шлангом
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Японец погиб из-за «шутки» со вставленным сзади шлангом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Главный региональный
В японском городе Цукуба арестовали 34-летнего работника завода Йошиюки Йошиду, устроившего розыгрыш со смертельным исходом своему 46-летнему коллеге Акио Исимаре. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, Йошиду прислонил шланг от компрессора к заднему проходу Исимары, из-за чего мужчину «разорвало в клочья».
В полиции рассказали, что мужчины «дурачились», когда Йошида схватил шланг и прислонил его к ягодицам коллеги через одежду. Через несколько минут Исимара пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую, но он скончался от внутренних повреждений в больнице — все его органы были «разорваны».
«Я просто хотел сделать шалость», — пояснил Йошида.
Представитель полиции отметил, что это «трагический случай, но не первый в своем роде».
В декабре прошлого года два сотрудника завода по переработке отходов в Токио при схожих обстоятельствах убили своего коллегу. А в Новый год 28-летний студент скончался после того, как друг приставил к его ягодицам пневматический пистолет.
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