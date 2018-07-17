Ещё
«В заложниках — 30 человек»: в Уфе «обезвредили» банду террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В заложниках — 30 человек»: в Уфе «обезвредили» банду террористов 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На борьбу с бандитами направили бойцов ФСБ, МВД, МЧС и  Росгвардии
«Вооруженные лица захватили административное здание на улице Элеваторной, в заложники взяли 30 человек, заложили взрывное устройство» — вот такой вызов получили подразделения ФСБ днем во вторник, 17 июля, в рамках учений по обезвреживанию террористов.
Еще один тревожный сигнал о заложенной взрывчатке якобы поступил с газораспределительной станции «Таптыково».
— В ходе учения группировка сил и средств Оперативного штаба в РБ на практике отработала действия борьбы с терроризмом, методики проведения контртеррористической операции, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Башкирии. — Проверили, насколько эффективны меры по защите предприятий от террористов.
Руководство оперативного штаба осталось довольно выправкой стражей порядка и отметило готовность их и властей решать форс-мажорные задачи.
ufa1.ru: последние новости
Начата доследственная проверка: прокуратура заинтересовалась фотографиями учалинского врача В Башкирии преступники выкрали из храма золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора» На набережной запретили нарушать тишину и покой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде66
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение