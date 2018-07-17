«В заложниках — 30 человек»: в Уфе «обезвредили» банду террористов

МВД, На борьбу с бандитами направили бойцов ФСБ МЧС и Росгвардии

«Вооруженные лица захватили административное здание на улице Элеваторной, в заложники взяли 30 человек, заложили взрывное устройство» — вот такой вызов получили подразделения ФСБ днем во вторник, 17 июля, в рамках учений по обезвреживанию террористов.

Еще один тревожный сигнал о заложенной взрывчатке якобы поступил с газораспределительной станции «Таптыково».

— В ходе учения группировка сил и средств Оперативного штаба в РБ на практике отработала действия борьбы с терроризмом, методики проведения контртеррористической операции, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Башкирии . — Проверили, насколько эффективны меры по защите предприятий от террористов.

Руководство оперативного штаба осталось довольно выправкой стражей порядка и отметило готовность их и властей решать форс-мажорные задачи.