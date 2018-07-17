Умирать заживо оставили на балконе собаку в Чанах

Жительница одного из домов по улице Ленина обратилась за помощью в Чановский поисково-спасательный отряд. Она утверждала, что уже несколько дней на соседнем балконе скулит и воет собака, а совсем недавно она перестала подавать какие-либо признаки жизни, наступила полная тишина, до хозяев женщина дозвониться не смогла. В квартире же, на балконе которой находилась собака, никого не было уже пятые сутки. Хозяева, как стало известно позже, уехали в деревню.

Женщине порекомендовали сначала обратиться в полицию, ведь место нахождения животного — это частная территория, на которую не так просто попасть. Женщина не стала медлить, а сразу же обратилась в правоохранительные органы . В этот же день сотрудники полиции совместно со спасателями приехали по месту вызова. С помощью лестницы спасателям удалось забраться на второй этаж жилого дома и достать оттуда измученное животное, которое в течение нескольких дней находилось в душном помещении балкона, на жаре, без питья и еды. Пса передали сердобольной соседке, женщина напоила и накормила проголодавшееся животное. По-видимому, хозяева просто забыли своего питомца выпустить из балкона в квартиру.

К сожалению, случаи жестокого обращения с животными не редкость. Так, гнев общественности вызвала история, приключившаяся с ротвейлером в Мошковском районе. Несчастному псу выстрелили в упор, и оставили умирать. Его нашли новосибирцы, возвращавшиеся с рыбалки. Может, в Веню — так назвали ротвейлера нашедшие его спасители, стреляли сами хозяева, может, собаку сначала оставили, а потом кто-то упражнялся в стрельбе.