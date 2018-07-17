Ещё
Умирать заживо оставили на балконе собаку в Чанах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умирать заживо оставили на балконе собаку в Чанах 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Жительница одного из домов по улице Ленина обратилась за помощью в Чановский поисково-спасательный отряд. Она утверждала, что уже несколько дней на соседнем балконе скулит и воет собака, а совсем недавно она перестала подавать какие-либо признаки жизни, наступила полная тишина, до хозяев женщина дозвониться не смогла. В квартире же, на балконе которой находилась собака, никого не было уже пятые сутки. Хозяева, как стало известно позже, уехали в деревню.
Женщине порекомендовали сначала обратиться в полицию, ведь место нахождения животного — это частная территория, на которую не так просто попасть. Женщина не стала медлить, а сразу же обратилась в правоохранительные органы. В этот же день сотрудники полиции совместно со спасателями приехали по месту вызова. С помощью лестницы спасателям удалось забраться на второй этаж жилого дома и достать оттуда измученное животное, которое в течение нескольких дней находилось в душном помещении балкона, на жаре, без питья и еды. Пса передали сердобольной соседке, женщина напоила и накормила проголодавшееся животное. По-видимому, хозяева просто забыли своего питомца выпустить из балкона в квартиру.
К сожалению, случаи жестокого обращения с животными не редкость. Так, гнев общественности вызвала история, приключившаяся с ротвейлером в Мошковском районе. Несчастному псу выстрелили в упор, и оставили умирать. Его нашли новосибирцы, возвращавшиеся с рыбалки. Может, в Веню — так назвали ротвейлера нашедшие его спасители, стреляли сами хозяева, может, собаку сначала оставили, а потом кто-то упражнялся в стрельбе.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Самые привлекательные для инвесторов районы НСО: рейтинг Казусы капитального ремонта в Новосибирске Онлайн-кассы заставили налоговиков работать в выходной перед 1 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде66
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение