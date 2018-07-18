Пса, запертого несколько дней на балконе, спасли в Новосибирской области

Запертую на балконе собаку освободили из заточения спасатели и полицейские в рабочем поселке Чаны Новосибирской области

Как сообщает информационный портал Vn.ru , собака почти неделю была заперта на балконе одного из многоквартирников на ул. Ленина.

Пес-бедолага остался на жаре без еды и питья, и возможно всё закончилось бы печально, если бы не сердобольная соседка. Женщина, обеспокоенная продолжительным лаем и воем обратилась к спасателям и в полицию. Она расказала им, что уже несколько дней на соседнем балконе скулит и воет собака, а совсем недавно она перестала подавать какие-либо признаки жизни, наступила полная тишина. В квартире, на балконе которой была заперта собака, никого не было уже пятые сутки и дозвониться хозяевам не смогли.

Спасатели с помощью лестницы поднялись к балкону на втором этаже и забрали оттуда обессиленное животное. Собаку накормила и приютила сердобольная соседка. Как выяснилось позже, хозяева питомца уехали в деревню и оставили собаку дома. Возможно, на балконе ее заперли случайно.