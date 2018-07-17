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Реконструкцию Михайловской набережной в Новосибирске завершат к 1 октября
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Реконструкцию Михайловской набережной в Новосибирске завершат к 1 октября 

sibnovosti.ru 51 минуту назад
Фото: sibnovosti.ru
Мэр Новосибирска призвал подрядчиков второго этапа реконструкции Михайловской набережной уложиться в срок и обеспечить качество работ. Сегодня на строительной площадке прошло совещание с участием заказчиков, исполнителей и экспертов.
«Сейчас самое жаркое время, макушка лета. Хорошая погода, осадков нет. Я требую и дневной, и ночной работы по всему городу. Это по всему городу. Я поставил задачу проводить все благоустроительные работы и днем, и ночью. Надо использовать максимально возможности погоды, которые нам сегодня предоставляются», — потребовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
План на этот год: завершить верхнюю часть променада, оборудовать тактильную комнату и комнату запахов. Также к осени на набережной должна появиться танцевальная площадка. В проект пришлось вносить коррективы. Весной выяснилось, что талые и дождевые воды подмывают часть территории.
«Дополнительная система дренажа — это перфорированная труба диаметром 220. Длина 245 м. Общая стоимость дополнительных работ у нас получилось 2,7 млн Это решение нас гарантирует, что мы дренажем будем собирать всю воду, которая течет с улицы Большевистской», — доложил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.
Деньги на эти процедуры мэрия планирует попросить в областном бюджете. На восстановление озеленения городским властям тратить дополнительные средства не придется. Подрядчик заново посадит яблони сорта «Рудольф». Предыдущая партия, как сообщали Sibnovosti.ru, не прижилась. В мэрии говорят, что это произошло из-за поздней высадки деревьев в грунт в прошлом году. Этим летом технология будет соблюдена: новые яблони завезут на набережную в августе. Отказываться от этого сорта городские власти не намерены.
«Мы добивались здесь, чтобы была аллейность. Это значит 80 одинаковых привитых деревьев, одного возраста, одинакового объема. Конечно, можно было посадить липы. Но у нас липы растут везде. Даже если они будут аллейные. А наша задача все-таки сделать новую комфортную городскую среду. Поэтому для нас принципиально, чтобы яблони «Рудольф» прижились на нашей Михайловской набережной. Потому что представляете: вот, вы летом выходите, и красные эти цветы растут вдоль всей набережной на фоне зелени. Конечно, можно сделать проще. Можно березы посадить, можно рябины посадить. Они точно приживутся. Но я считаю, когда ты заходишь в такие большие проекты, нужно брать на себя ответственность. Потому что мы все-таки хотим изменить наш город, хотим внести что-то новое, а для этого нужно немножко рисковать», — рассказала начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Между тем, еще в конце июня мэрия на запрос Sibnovosti.ru сообщала, что вместо яблонь на набережной будут высажены «проверенные в новосибирских условиях декоративные деревья и кустарники».
Реконструкция Михайловской набережной проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость первой очереди благоустройства составила 140 млн руб. Конкурс на право реконструкции второй очереди набережной в 2018 году вновь выиграло ООО «Перлит-Строй». Компания под руководством Коли Кулиджаняна выполнит все работы за 137,7 млн руб.
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