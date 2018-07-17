Ещё
Инвесторы ввели 14 социальных объектов в Москве за полгода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы ввели 14 социальных объектов в Москве за полгода 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В первой половине года за счет инвесторов в столице построили и ввели 14 социальных объектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Среди них три детских сада, которые смогут посещать более 800 малышей. Один детсад появился на шоссе Энтузиастов в районе Перово, два других — в поселении Московский в ТиНАО.
Также построено три лечебно-оздоровительных объекта. Один из них — Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. В его состав вошли стационар на 325 мест и поликлиника на 250 посещений в смену. Помимо этого, инвестор построил поликлинику на 310 посещений в смену в поселении Внуковское в ТиНАО.
За счет внебюджетных средств реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское, а также ведено три спортивно-рекреационных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Марьина роща, МФЦ с оздоровительным центром в районе Косино-Ухтомский и спортивный корпус в офисно-гостиничном комплексе в поселении Рязановское.
Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие годы построят порядка 200 социальных объектов. Столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 129 объектов образования, в то же время будет возводиться 61 объект здравоохранения.
За последние семь лет в городе возвели почти 300 объектов социальной инфраструктуры. С 2011 года столичные строители сдали 298 объектов образования, 67 — здравоохранения и 9 — социальной защиты.
Перед московскими властями стоит задача по обеспечению жителей социальной инфраструктурой не только в новых районах, но и при реализации программы реновации жилья. Их наличие является неотъемлемым условием при возведении нового жилья.
Москва24: последние новости
Генерал СК Дрыманов не признал свою вину в получении взяток Мобильная телестудия заработает на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума Семнадцать вузов РФ вошли в предметный Шанхайский рейтинг университетов ARWU
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде66
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение