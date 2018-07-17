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Ограбление по-казански: с ювелирной выставки украли чемодан с бриллиантами
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Ограбление по-казански: с ювелирной выставки украли чемодан с бриллиантами 

Уралинформбюро 33 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В Казани у одного из участников ювелирной выставки украли чемодан с бриллиантами. По данным «Бизнес Online», драгоценности были похищены уже после окончания работы экспозиции в павильоне №3 на Оренбургском тракте, 8 — в период между 20.00 15 июля и 2.00 16 июля. В момент кражи товар находился в зоне ответственности компании-перевозчика ценностей — ООО «Бринкс». По информации телеграм-канала Mash, полиция Казани уже вычислила предполагаемых преступников — ими оказались колумбийцы и уроженец Гватемалы. Однако задержать их пока не удалось — двое уже улетели в Москву, а один — в Сеул.
Известно, что похищенные бриллианты принадлежат якутской ювелирной компании Seven Diamonds. Ущерб составил 100 миллионов рублей. Изделия были застрахованы, однако, по сведениям источника «Бизнес Online», страховка покроет всего 38 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, похожее по масштабу финансовых потерь событие произошло в марте — Якутск буквально осыпало золотым дождем, когда из грузового Ан-12 высыпалось 3,5 тонны золотых слитков.
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