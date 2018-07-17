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Ахметов стал единственным украинцем в рейтинге миллиардеров Bloomberg
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Ахметов стал единственным украинцем в рейтинге миллиардеров Bloomberg 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Ринат Ахметов занял 307 место из 500 в рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg, несколько сдав свои позиции. В прошлом отчетном периоде украинский бизнесмен занимал 282 место.
Состояние акционера группы СКМ оценивается в 5,71 млрд долларов. За год капитал Ахметова увеличился на 994 млн долларов. При этом за последнее время его состояние сократилось на 13,8 млн долларов.
Ахметов стал единственным представителни Украины в рейтинге. Порог входа в рейтинг —капитал в $3,9 млрд
Олигарх владеет группой компаний СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент"), которой, в свою очередь, принадлежат контрольные пакеты акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ринат Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба «Шахтер».
На первом месте в рейтинге Bloomberg — основатель и главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос.
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