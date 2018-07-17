Ещё
Объявлены номинанты на премию MTV Video Music Awards 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объявлены номинанты на премию MTV Video Music Awards 2018 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Канал MTV объявил музыкальные видео, которые в конце августа будут бороться на награду MTV Video Music Awards 2018. Фаворитами премии стали клипы от Карди Би, Бейонсе и Джей Зи, Дрейка, Бруно Марса.
Список фаворитов MTV возглавляет Cardi B с 10 номинациями, за ней следует звездная чета Картеров — на двоих у них 8 номинаций. По 7 номинаций получили клипы Дрейка и Childish Gambino, замыкает список лидеров Бруно Марс с 6 номинациями.
Церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2018 пройдет в Нью-Йорке 20 августа, проголосовать за победителей можно до 10 августа на сайте MTV. Вот как выглядят номинанты в основных категориях:
<Клип года
Ариана Гранде — No Tears Left to Cry  Бруно Марс ft. Cardi B — Finesse (Remix)
Камила Кабелло ft. Young Thug — Havana
Бейонсе и Джей Зи — APES**T  Childish Gambino — This Is America
Дрейк — God's Plan
Попкорн News: последние новости
Фото: Том Хиддлстон, Эмма Уотсон, Кейт Уинслет, Бенедикт Камбербэтч и другие на финале Уимблдона Ева Лонгория вернулась к работе меньше чем через месяц после родов В доме Ким Кардашьян круглосуточно дежурит команда телохранителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге прогремел взрыв
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде75
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17318
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Крымский мост закроют из-за Расторгуева161
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение