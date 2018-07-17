Объявлены номинанты на премию MTV Video Music Awards 2018

Канал MTV объявил музыкальные видео, которые в конце августа будут бороться на награду MTV Video Music Awards 2018. Фаворитами премии стали клипы от Карди Би, Бейонсе и Джей Зи , Дрейка, Бруно Марса

Список фаворитов MTV возглавляет Cardi B с 10 номинациями, за ней следует звездная чета Картеров — на двоих у них 8 номинаций. По 7 номинаций получили клипы Дрейка и Childish Gambino, замыкает список лидеров Бруно Марс с 6 номинациями.

Церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2018 пройдет в Нью-Йорке 20 августа, проголосовать за победителей можно до 10 августа на сайте MTV. Вот как выглядят номинанты в основных категориях:

<Клип года

Ариана Гранде — No Tears Left to Cry Бруно Марс ft. Cardi B — Finesse (Remix)

Камила Кабелло ft. Young Thug — Havana

Бейонсе и Джей Зи — APES**T Childish Gambino — This Is America

Дрейк — God's Plan