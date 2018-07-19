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Президент России подписал закон о запрете на повторный возврат документов при оказании услуг в МФЦ
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Президент России подписал закон о запрете на повторный возврат документов при оказании услуг в МФЦ 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: Наше Москворечье-Сабурово
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий повторный возврат документов гражданам при оказании госуслуг в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Ранее закон был принят депутатами Госдумы в трех чтениях и одобрен членами Совета Федерации.
В соответствии с документом органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя документы и информацию, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении услуги. При этом уточняется, что требование ранее не указанных документов при повторном обращении заявителя возможно исключительно в случае изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления указанной услуги, после первоначальной подачи заявления либо в случае, когда выявлен факт противоправных или ошибочных действий должностного лица, принимавшего решение о первоначальном отказе в оказании услуги, что должно подтверждаться актом, подписанным руководителем данного органа.
Документом также определяется процедура обжалования заявителем решений, действий или бездействия органа, предоставляющего государственную услугу. Поступившую жалобу нужно будет рассматривать в течение 10 рабочих дней, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.
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