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Бирюлевский МФЦ расширил перечень услуг
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Бирюлевский МФЦ расширил перечень услуг 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Новая услуга появилась в многофункциональном центре района Бирюлево Западное — граждане смогут подать уведомление о земельном участке, в отношении которого осуществляется налоговый вычет. Об этом объединенной редакции газет Южного округа сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы в понедельник, 16 июля.
Как отметили в пресс-службе, ранее эту услугу оказывали только в налоговых инспекциях. Теперь центры «Мои документы» становятся удобнее для жителей Москвы. Также в центре госуслуг можно выполнить другие налоговые операции: оформить ИНН, получить сведения из ЕГРН, узнать о действующих налогах и сборах.
МФЦ района Бирюлево Западное находится по адресу: Востряковский проезд, 22Б. Узнать режим работы и другую информацию о центре можно на официальном сайте.
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