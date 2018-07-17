Бирюлевский МФЦ расширил перечень услуг

Новая услуга появилась в многофункциональном центре района Бирюлево Западное — граждане смогут подать уведомление о земельном участке, в отношении которого осуществляется налоговый вычет. Об этом объединенной редакции газет Южного округа сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы в понедельник, 16 июля.

Как отметили в пресс-службе, ранее эту услугу оказывали только в налоговых инспекциях. Теперь центры «Мои документы» становятся удобнее для жителей Москвы. Также в центре госуслуг можно выполнить другие налоговые операции: оформить ИНН, получить сведения из ЕГРН, узнать о действующих налогах и сборах.

МФЦ района Бирюлево Западное находится по адресу: Востряковский проезд, 22Б. Узнать режим работы и другую информацию о центре можно на официальном сайте.