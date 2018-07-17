Македония и Евросоюз определили формат переговоров о вступлении республики в ЕС 

СКОПЬЕ, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Македония и ЕС определили формат переговоров о вступлении страны в европейское сообщество, вести дискуссии доверено заместителю председателя правительства по вопросам евроинтеграции Буяру Османи. Об этом заявил во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом.
"Сегодня мы с европейским комиссаром Ханом определили следующие шаги по подготовке к переговорам. Мы придали импульс переговорам путем создания переговорной структуры с нашей и с их стороны", — сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом.
Руководителем переговорной группы с македонской стороны был назначен заместитель председателя правительства по вопросам евроинтеграции Буяр Османи.
Заев подчеркнул, что переговоры с ЕС являются исторической задачей и главным приоритетом для Македонии. По его словам, в процессе будут принимать участие правительство, парламент, оппозиционные партии и организации гражданского общества.
Совет ЕС 26 июня принял решение дать Македонии возможность начать переговоры о вступлении в сообщество в июне 2019 года. Это было сделано после того, как Скопье достиг с Афинами договоренности о государственном наименовании страны.
Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония, однако македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать документ.