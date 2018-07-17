Македония и Евросоюз определили формат переговоров о вступлении республики в ЕС

"Сегодня мы с европейским комиссаром Ханом определили следующие шаги по подготовке к переговорам. Мы придали импульс переговорам путем создания переговорной структуры с нашей и с их стороны", — сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом.

Руководителем переговорной группы с македонской стороны был назначен заместитель председателя правительства по вопросам евроинтеграции Буяр Османи.

Заев подчеркнул, что переговоры с ЕС являются исторической задачей и главным приоритетом для Македонии. По его словам, в процессе будут принимать участие правительство, парламент, оппозиционные партии и организации гражданского общества.

Совет ЕС 26 июня принял решение дать Македонии возможность начать переговоры о вступлении в сообщество в июне 2019 года. Это было сделано после того, как Скопье достиг с Афинами договоренности о государственном наименовании страны.