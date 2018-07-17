Ещё
Сергей Жеребцов: «В рамках работы над стратегией мы должны увязать наши желания с возможностями»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Жеребцов: «В рамках работы над стратегией мы должны увязать наши желания с возможностями» 

Волга Ньюс 1 час назад
Всего будет проведено семь тематических сессий, по итогом каждой из которых должны быть выработаны определенные предложения для отражения их в долгосрочном плане развития Самарской области — «Стратегии лидерства».
Инициатором проведения стратегических сессий и привлечения к обсуждению стратегии развития широкой общественности стал глава региона Дмитрий Азаров.
В беседе с Волга Ньюс Сергей Жеребцов пояснил, что как раз в настоящее время готовится к завтрашней сессии, вместе с помощниками изучает законодательные документы. «Пока не хочу называть конкретные темы, которые буду поднимать», — заметил Жеребцов.
При этом сам формат работы над стратегией, включающий в себя масштабное обсуждение важнейших вопросов в рамках сессий с привлечением экспертов и общественности, Сергей Жеребцов оценил «сугубо положительно».
"Мы, по сути, должны выработать стратегию, по которой будем в дальнейшем жить. Это как бизнес-план, который готовят, планируя открыть предприятие. Ведь без него можно не учесть, упустить много важных моментов", — объясняет Сергей Жеребцов, акцентируя внимание на важности этого документа, а также на необходимости подойти к его разработке со всей ответственностью и серьезностью.
"Стратегия — это как раз тот рабочий документ, в котором должно быть предусмотрено все. Важно, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Так вот в рамках работы над стратегией развития мы как раз и должны увязать наши желания с возможностями, потому что только в этом случае документ получится рабочим", — подчеркивает Сергей Жеребцов, добавляя, что стратегия ни в коем случае не должна быть «просто красивой картинкой».
"Мы должны трезво оценивать свои возможности, и, исходя из них, как раз проектировать то, чего хотим достичь. Опять же в рамках сессии мы сможем обсудить, в числе прочего, идеи по использованию каких-то новых инструментов для достижения поставленных целей — как, например, новые механизмы привлечения инвесторов в регион. В принципе, предложения могут быть самыми необычными и разными, а уж после обсуждения мы будем решать, насколько они актуальны и реализуемы", — подытожил Сергей Жеребцов.
Кстати, в завершение отметим, что свои по развитию региона может высказать абсолютно любой житель Самарской области — на сайте 63lider.ru.
Волга Ньюс: последние новости
РКЦ "Прогресс" и Центр Хруничева объединят в кооперацию АвтоВАЗ снимет LADA Priora с производства в конце июля В I полугодии клиенты ВТБ МС приобрели 4 тыс. полисов ДМС
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде161
Тест: Выжили бы вы в царской России?39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17351
Из высотки МГУ выбросился аспирант18
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение