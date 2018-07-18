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Глава региона Дмитрий Азаров дал старт работе стратегической сессии «Новое качество жизни»
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Глава региона Дмитрий Азаров дал старт работе стратегической сессии «Новое качество жизни» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Перед нами стоит амбициозная задача — сформировать не ведомственные планы, а комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперёд», — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров, открывая работу сессии, а также добавил, что при выстраивании стратегии развития ЖКХ необходимо ориентироваться на потребности людей.
Глава региона назвал главной проблемой сферы ЖКХ — изношенность основных фондов. В связи с этим, стратегическая задача — создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сфере ЖКХ, пояснил он.
Напомним, до конца лета планируется провести семь тематических сессий, каждая из которых будет посвящена развитию региона в той или иной сфере деятельности. В частности, на них будут подниматься вопросы качественного оказания медицинской помощи, повышения кадрового потенциала региона, улучшения экономики, развития малых городов и сельских поселений.
Итогом обсуждения должны стать конкретные предложения, которые лягут в основу так называемой «Стратегии лидерства», разрабатываемой для региона. Отметим, участие в обсуждении принимает широкий круг людей — это и чиновники профильных министерств и ведомств, и депутаты, и эксперты от бизнеса, и общественники. Более того, свои предложения по совершенствованию какого-либо аспекта жизнедеятельности региона может внести каждый житель региона. Это можно сделать на сайте 63lider.ru.
Напомним, что инициатором такого формата работы над стратегией развития региона выступил Дмитрий Азаров.
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