Дмитрий Микель считает, что формат общественного обсуждения в работе над стратегией развития должен применяться как можно чаще

Она состоится во вторник, 17 июля, на территории технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти и будет посвящена вопросам благоустройства и ЖКХ. Результатом работы сессии должны стать предложения, которые лягут в основу долгосрочного развития Самарской области — «Стратегию лидерства».

"Стратегия развития Тольятти включает в себя большое количество различных направлений. Но в моих планах сосредоточиться на теме комфортной городской среды. Этим вопросом я предметно занимаюсь не один год, и уже есть результаты. Самое главное — есть четко сформированные планы на ближайшую и среднюю перспективу. Это основная тема, которую я курировал и которой в дальнейшем намерен заниматься вплотную. Это касается и внутриквартальных, и дворовых пространств, и общественных территорий", — рассказал Дмитрий Микель

По его словам, сейчас идет выработка и обсуждение идей, подготовка экспертных заключений, и предстоящая сессия лишь один из этапов подготовки стратегии развития Тольятти. «Рассчитываем, что сегодня состоится обсуждение и прием первого этапа стратегии, который подготовила РАНХиГС , — рассказывает председатель гордумы о разработке стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года. — Я вхожу в комиссию по рассмотрению этого документа. Первичное рассмотрение показало очень много замечаний по всем направлениям и отраслям. Все эти замечания аккумулированы, и на комиссии, которая прошла примерно месяц назад, документ был направлен на доработку. Мы не приняли первый этап стратегии, которая подготовила РАНХиГС, и изложили это в документе, направленном на имя ректора. Надеемся, что сейчас внесены поправки, и документ будет более качественный».

Формат общественного обсуждения развития муниципалитета и области в целом, по мнению Дмитрия Микеля, должен применяться как можно чаще. «Мы полностью поддерживаем главу региона в том, что именно люди, которые живут на территории, должны определять ее развитие. Представители сфер здравоохранения, образования, градостроительства, промышленности должны объединиться и выдвинуть свои предложения, рекомендации, поделиться своим видением будущего как Тольятти, так и Самарской области в целом. Только тогда мы сможем, объединив усилия, сделать рабочий документ», — подытожил Дмитрий Микель.