Нижегородская область может стать лидером в IT-разработках, заявил Никитин

"Большая часть данных цифровой экономики находится на региональном уровне. Проведите конкурс проектов на региональном уровне, Нижегородская область имеет все ресурсы, чтобы поучаствовать в нем. В регионе работает более 700 IT-компаний, есть международный IT-кластер с 50 резидентами. Мы можем стать лидерами в IT-разработках", — сказал Никитин.

Во вторник перед совещанием в нижегородском технопарке «Анкудиновка» Акимову свои разработки продемонстрировали РФЯЦ-ВНИИЭФ, «Ростелеком», «НоваКард» и другие компании.

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