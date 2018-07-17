Нижегородская область может стать лидером в IT-разработках, заявил Никитин 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ходе совещания по вопросам развития цифровой экономики с участием вице-премьера РФ Максима Акимова предложил наиболее активно использовать потенциал региональных IT-компаний, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Большая часть данных цифровой экономики находится на региональном уровне. Проведите конкурс проектов на региональном уровне, Нижегородская область имеет все ресурсы, чтобы поучаствовать в нем. В регионе работает более 700 IT-компаний, есть международный IT-кластер с 50 резидентами. Мы можем стать лидерами в IT-разработках", — сказал Никитин.
Во вторник перед совещанием в нижегородском технопарке «Анкудиновка» Акимову свои разработки продемонстрировали РФЯЦ-ВНИИЭФ, «Ростелеком», «НоваКард» и другие компании.
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