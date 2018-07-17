Ещё
Нижегородская область может стать лидером в IT-разработках, заявил Никитин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородская область может стать лидером в IT-разработках, заявил Никитин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ходе совещания по вопросам развития цифровой экономики с участием вице-премьера РФ Максима Акимова предложил наиболее активно использовать потенциал региональных IT-компаний, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Большая часть данных цифровой экономики находится на региональном уровне. Проведите конкурс проектов на региональном уровне, Нижегородская область имеет все ресурсы, чтобы поучаствовать в нем. В регионе работает более 700 IT-компаний, есть международный IT-кластер с 50 резидентами. Мы можем стать лидерами в IT-разработках", — сказал Никитин.
Во вторник перед совещанием в нижегородском технопарке «Анкудиновка» Акимову свои разработки продемонстрировали РФЯЦ-ВНИИЭФ, «Ростелеком», «НоваКард» и другие компании.
Другие новости региона читайте здесь>>
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня7
Задержан главный гаишник севера Москвы98
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог197
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца153
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение