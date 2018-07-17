Максим Акимов и Глеб Никитин обсудят развитие цифровой экономики в Нижегородской области

Встреча пройдет в рамках рабочего визита Максима Акимова. Вопросы развития цифровой экономики коснутся технопарка «Анкундиновка». Также Акимов посетит компании Intelи АО ИК «АСЭ» вместе с Никитиным.

Ранее сообщалось о том, что Глеб Никитин стал членом Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РС. По мнению главы региона, развитие цифровой экономики в области стоит в абсолютном приоритете.