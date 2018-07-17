Максим Акимов и Глеб Никитин обсудят развитие цифровой экономики в Нижегородской области 

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов и глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудят развитие цифровой экономики в регионе во время совещания 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Встреча пройдет в рамках рабочего визита Максима Акимова. Вопросы развития цифровой экономики коснутся технопарка «Анкундиновка». Также Акимов посетит компании Intelи АО ИК «АСЭ» вместе с Никитиным.
Ранее сообщалось о том, что Глеб Никитин стал членом Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РС. По мнению главы региона, развитие цифровой экономики в области стоит в абсолютном приоритете.
Напомним, Cisco начнет сотрудничество с Нижегородской областью.
Фото: РИА «Новости»