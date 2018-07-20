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ЧМ дал экономике Нижегородской области дополнительно более 6 млрд рублей
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ЧМ дал экономике Нижегородской области дополнительно более 6 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Проведение в Нижнем Новгороде матчей чемпионата мира по футболу принесло экономике региона, по предварительным данным, более 6 млрд рублей. Об этом заявил журналистам врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
"Дополнительные подсчеты какие-то будут подведены, но, ориентировочно, больше 6 млрд [рублей] по разным каналам в связи с разными услугами, которые были оказаны, было дополнительно получено в экономику региона", — ответил Никитин на вопрос о том, сколько средств получила Нижегородская область от наплыва болельщиков и т.д. в связи с проведением матчей.
Врио губернатора уточнил, что речь идет о поступлениях не в региональный бюджет, а именно в экономику Нижнего Новгорода и области. «Что касается бюджета, есть соответствующие налоговые мультипликаторы — как валовая выручка бизнеса в конечном итоге попадает в бюджет, с какими показателями», — заметил Никитин. По его словам, «это, безусловно, подспорье для экономики и бюджета, но не в этом самая главная цель и результат проведения чемпионата». «Я считаю, что нематериальное наследие — гораздо масштабнее», — заключил врио губернатора.
Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и встреча четвертьфинала.
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