ЧМ дал экономике Нижегородской области дополнительно более 6 млрд рублей

"Дополнительные подсчеты какие-то будут подведены, но, ориентировочно, больше 6 млрд [рублей] по разным каналам в связи с разными услугами, которые были оказаны, было дополнительно получено в экономику региона", — ответил Никитин на вопрос о том, сколько средств получила Нижегородская область от наплыва болельщиков и т.д. в связи с проведением матчей.

Врио губернатора уточнил, что речь идет о поступлениях не в региональный бюджет, а именно в экономику Нижнего Новгорода и области. «Что касается бюджета, есть соответствующие налоговые мультипликаторы — как валовая выручка бизнеса в конечном итоге попадает в бюджет, с какими показателями», — заметил Никитин. По его словам, «это, безусловно, подспорье для экономики и бюджета, но не в этом самая главная цель и результат проведения чемпионата». «Я считаю, что нематериальное наследие — гораздо масштабнее», — заключил врио губернатора.