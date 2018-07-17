Нижегородец проверил, на каких частных маршрутах можно пользоваться льготами и льготными тарифами

Как оказалось, транспортной или бесконтактной банковской картой в некоторых маршрутках уже можно расплатиться, а вот цена и тарифы зависят от перевозчика. Сергей «не на того попал»: в метро, хоть он и пересел через полчаса, с его карты списали 26 рублей.

— Вынужден огорчить. К сожалению, нет пока единого тарифного пространства, — пояснил пресс-секретарь «Ситикард» Сергей Бирин. — Действительно, на билете указан базовый тариф на транспортной карте, которую вы используете в муниципальном транспорте, а теперь и в частном. Но у частника по электронному кошельку вы платите 28 рублей, а не 26, и пересадка не работает.

На официальном сайте оператора системы платежей на транспорте можно посмотреть, какие маршруты подключены к АСКОП и на каких условиях.

№ 71 «Торфопредприятие — пл. Свободы»: стоимость проезда 28 рублей, при оплате транспортной или бесконтактной банковской карте — 26 рублей. Тарифы 60/90 минут не действуют.

Еще на трех маршрутах можно расплатиться транспортной или банковской картой, но стоимость поездки одинакова — 28 рублей, и тарифы 60/90 минут не действуют:

№ 76 «пос. Дубравный -Автостанция Щербинки»;

№ 46 «Аэропорт Стригино — Кузнечиха 2»;

№ 87 «ул. Космическая — Речной вокзал».

Еще на трех маршрутах пассажирам доступны все виды транспортных карт, включая льготные, карты школьника и студента, а также бесконтактные банковские карты. Стоимость проезда — 28 рублей, при оплате картами — 26 рублей, действует тариф 60/90 минут. Это в автобусах № 315 «Северная проходная Автозавод — Ивановка » и № 318 «пос. Дубравный — пос. Б. Козино».

Несколько сложнее ситуация у пассажиров маршрута № 210 «Канавинская автостанция — Березовая пойма». Он начинается и заканчивается в Нижнем Новгороде, но пересекает территорию городского округа Дзержинск, а потому является межмуниципальным. Этот участок в середине пути оплачивается по межмуниципальным тарифам. А пассажиры, которые перемещаются в пределах Нижнего Новгорода или едут от конечной до конечной, пользуются всеми картами, льготами и тарифами.