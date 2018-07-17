Ещё
Китайские танки добрались до подмосковного Алабина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские танки добрались до подмосковного Алабина 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Четыре танка Type 96 Народно-освободительной армии Китая прибыли в подмосковное Алабино для участия в международном конкурсе «Танковый биатлон». Доставил их железнодорожный состав, на который были также погружены ремонтные машины, запасные детали и боеприпасы. Общий путь из КНР в Россию составил 6 тысяч километров, уточняет пресс-служба Министерства обороны РФ,
На том же поезде приехала и первая группа китайских военных: механики-водители и инженеры.
Российские военные, в свою очередь, подготовили для коллег из КНР боксы для бронемашин, склады для хранения имущества и боеприпасов. Кроме того, китайских танкистов обеспечат жильем и питанием.
Вести.Ru: последние новости
Геймер набросился с ножом на девушек, чей разговор мешал ему играть На Краснодар и Ставрополье обрушились тропические ливни В Кызыле 35 человек госпитализировали из-за отравления шаурмой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде75
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17321
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева158
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение