Долги предприятия «Улан-Удэстальмост» по зарплате составляют 22 млн рублей

УЛАН-УДЭ , 17 июля. / ТАСС /. Долг производителя мостовых металлоконструкций «Улан-Удэстальмост» перед сотрудниками составляет 22 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпромторга Бурятии . На начало апреля долг был равен 30 млн рублей.

Проблемы на предприятии «Улан-Удэстальмост» возникли в связи со снижением объема заказов — в начале 2018 года завод был признан банкротом. Как сообщалось, в начале апреля 202 из 547 сотрудников приостанавливали работу в связи с долгами по зарплате.

"На ООО «Улан-Удэстальмост» перед работниками имеется задолженность в размере 22 млн руб. Полностью выплачена зарплата за апрель и частично за май. Просроченная задолженность отсутствует", — сообщили ТАСС в министерстве.

Казахстана, В министерстве отметили, что в 2018 году завод произведет 9,5 тыс. тонн металлоконструкций (его производственная мощность — 360 тыс. тонн). Предприятие выполняет заказы из Уссурийска Тольятти , для БАМа (Хани-Тында), мостовых переходов через реки Каспа, Марха, Кия и Чумыш.

ООО «Улан-Удэстальмост» было создано в 2017 году — предприятие арендует производственные площади и мощности у ЗАО «Улан-Удэстальмост», на котором в мае было введено конкурсное производство. Счета ЗАО были заблокированы в связи с банкротством, поэтому сотрудников перевели на новое предприятие.

Трудности завода

Завод «Улан-Удэстальмост», расположенный в столице Бурятии, находится в сложной ситуации из-за отсутствия заказов. Ранее попытки оказать помощь предприятию предпринимал экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын : он обращался к РЖД с просьбой снизить тарифы для провозки продукции «Улан-Удэстальмоста».

ЗАО «Улан-Удэстальмост» было признано банкротом в феврале 2018 года, в мае в отношении него было введено конкурсное производство. Компания «ТК Байкалтрансгруппа» подала осенью 2017 года иск о банкротстве ликвидируемого должника «Улан-Удэстальмост» в связи с задолженностью в 15,38 млн рублей. В материалах суда указано, что на конец 2017 года «к должнику имелись требования иных кредиторов, подтвержденные судебными актами, на сумму 1,234 млрд рублей». В 2018 году в дело о банкротстве вступили «Читаэнергосбыт», МУП «Водоканал», «Воронежстальмост» и "Уральская сталь"

В ноябре 2017 года «Улан-Удэстальмост» вошло в состав холдинга «Волгомост», который специализируется на строительстве мостов, транспортных развязок и путепроводов. Для сохранения промышленного потенциала и финансового оздоровления предприятия правительство Бурятии и «Волгомост» согласовали план мероприятий.

"Улан-Удэстальмост" — крупнейшее предприятие по производству мостовых металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке, основанное в 1973 году.