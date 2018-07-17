Эксперт: закон о «зеленом щите» оставляет лазейки для незаконного строительства

ПЯТИГОРСК , 17 июля. / ТАСС /. Строительство рекреационных зон в лесопарковых зонах, которое разрешает закон о «зеленом щите», может служить лазейкой для незаконного возведения дачных поселков в природоохранных территориях, в частности, в Ставропольском крае . Об этом сообщил во вторник ТАСС эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии, геоинформатики и туризма Института математики и естественных наук СКФУ Андрей Скрипчинский.

Закон о «зеленом щите» вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона был ОНФ. Изначально планировалось создание «зеленого щита» только вокруг Москвы , однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

"Наиболее остра в [Ставропольском] крае такая проблема на Кавказских Минеральных Водах, где городские леса зачастую не стоят на кадастровом учете, а многие территории зеленых насаждений уже запланированы под строительство объектов рекреации. Причем нарезаны небольшие участки по 6-10 соток, понятно, что это может быть ни что иное как коттеджное строительство", — сказал Скрипчинский.

По его словам, если будет вырублена часть посадок, на зеленый массив будет оказываться интенсивное антропогенное воздействие. «Там, где земля имеет значительную стоимость, экономические интересы превалируют над вопросами сохранения окружающей природной среды», — считает эксперт.

Нет средств на межевание

Скрипчинский отметил, что «зеленый щит» в Ставрополе включает в себя прежде всего то, что уже было ранее поставлено на кадастровый учет — городские леса, парки и все те зеленые массивы, которые, согласно закону, не нужно межевать, поскольку там нет иных строений. По его словам, местные власти не хотят включать в этот перечень зеленые массивы, которые имеют какое-либо дополнительное разрешенное использование или которые нужно оформлять официальными границами. «Если есть зеленый массив, который нужно обособлять, то есть проводить межевание, нам четко говорят — на это нет денег в бюджете», — рассказал он.

Площадь «зеленого щита» Ставрополя составляет более 4 тыс. га, хотя планировалось включить около 6 тыс. га. По инициативе ОНФ около 200 участков были для этого предложены, но часть их отклонена. Прежде всего речь идет о лесополосах на окраинах и вокруг краевого центра, которые были разбиты достаточно давно, это сформировавшаяся полноценная экосистема. Как считает Скрипчинский, без особых затрат их можно немного почистить, облагородить, приспособить для прогулок, и они создадут жителям комфортную среду.

"Основываясь на том, что уже проведено зонирование территории, что уже есть планы застройки этих территорий, хотя конкретной планировки еще нет, нам говорят, что эти лесополосы не могут быть включены в «зеленый щит». Очевидно, что будущие застройщики не хотят менять свои планы с учетом имеющихся зеленых насаждений. Там может быть вырублено по 3-5 га уже сформировавшейся лесополосы, а в новой застройке создадут какие-то скверы, незначительной площади", — говорит Скрипчинский.

"Строить на «чистой земле» значительно проще и дешевле, чем «привязывать» проект к конкретным природным условиям, проводить ландшафтное планирование", — добавил эксперт.