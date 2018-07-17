Коммунальщики взыскали через суд более миллиона рублей долга 

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исками к организациям ООО «ЖЭК», ООО «Жилстройсервис», ООО «Компания „РАСА“ о взыскании задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения на общую сумму более миллиона рублей.
»Концессии водоснабжения — Саратов» являются гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. Согласно заключенным договорам между ООО «КВС» и указанными организациями ответчики обязуются своевременно производить оплату за предоставленные коммунальные услуги.
Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иски Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения — Саратов», взыскал в пользу ресурсоснабжающей организации заявленную в исковых требованиях сумму.