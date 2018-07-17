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Барнаульские перевозчики просят поднять плату за проезд
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Барнаульские перевозчики просят поднять плату за проезд 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Некоторые СМИ сообщили о том, что в городе готовится забастовка на некоторых маршрутах.
Николай Долженко, исполнительный директор ассоциации пассажирских перевозчиков, пояснил «Нашим новостям», что ситуация, действительно, критическая, но решать проблему кардинальным способом предприниматели не намерены. По его словам решить проблему не удастся даже повышением цен на проезд. За последние 10 лет число маршрутов сократилось вдвое, автопарк — в полтора раза.
«Сегодня топливо уже не дают в долг, а рассчитываться нечем. Сегодня 50% водителей не хватает, машины ломаются. Не доплачивают за федеральных и краевых льготников. Это основное», — сказал Николай Долженко.
В ближайшее время перевозчики планируют обратиться за помощью к краевым властям.
Последний раз плату за проезд в Барнауле поднимали в 2016 году.
АиФ — Алтай: последние новости
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