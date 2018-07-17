Лучшие фильмы Кубрика покажут в трех городах России

Компания «Иноекино» организует в трех кинотеатрах России ретроспективу Стэнли Кубрика к 90-летию со дня рождения режиссера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

«Зрители смогут посмотреть семь фильмов парадоксального, противоречивого и, безусловно, великого американо-британского кинематографиста. Самоучка, интеллектуал и перфекционист, чьи фильмы, часто отталкивающие зрителя своим содержанием, сняты настолько красиво, виртуозно и завораживающе, что стали настоящим брендом в мире «авторского» кино», — отметили организаторы мероприятия.

Сеансы пройдут с 26 июля по 4 августа в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), Москве («КАРО 11 Октябрь») и Новосибирске («Победа»). Зрителям представят фильмы «Тропы Славы», «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу», «Заводной апельсин», «Барри Линдон», «Сияние», «Цельнометаллическая оболчка» и «С широко закрытыми глазами».

Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com и в кассах кинотеатров.