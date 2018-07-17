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Черный риелтор приговорен красноярским судом к 17 годам лишения свободы
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Черный риелтор приговорен красноярским судом к 17 годам лишения свободы 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Суд счёл доказанной вину члена ОПГ в совершении особо тяжких преступлений.
Следствием и судом было установлено, что члены организованной группы, в состав которой входил осужденный, заключали договоры аренды дорогостоящих квартир с жителями Красноярска. Затем, используя изготовленные от имени собственников жилья поддельные документы, регистрировали право собственности на участников ОПГ. Таким образом, по запланированной заранее схеме, совершили хищение двух квартир и готовили хищение третей.
Чтобы скрыть свои преступления, обвиняемый вместе с подельниками убил одного человека и лишил свободы двоих. Суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Этим же судом ранее были осуждены и два других члена ОПГ. Один проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, второй — 17 лет и 9 месяцев.
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