Черный риелтор приговорен красноярским судом к 17 годам лишения свободы

Суд счёл доказанной вину члена ОПГ в совершении особо тяжких преступлений.

Следствием и судом было установлено, что члены организованной группы, в состав которой входил осужденный, заключали договоры аренды дорогостоящих квартир с жителями Красноярска . Затем, используя изготовленные от имени собственников жилья поддельные документы, регистрировали право собственности на участников ОПГ. Таким образом, по запланированной заранее схеме, совершили хищение двух квартир и готовили хищение третей.

Чтобы скрыть свои преступления, обвиняемый вместе с подельниками убил одного человека и лишил свободы двоих. Суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

Этим же судом ранее были осуждены и два других члена ОПГ. Один проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, второй — 17 лет и 9 месяцев.