Аскер Тлехатук переназначен председателем Конституционного суда Адыгеи

По итогам тайного голосования кандидатура Аскера Тлехатука, представленная руководителем региона, была единогласно поддержана депутатами. Постановлением Госсовета-Хасэ РА он назначен на должность председателя Конституционного суда РА на очередные 4 года.