Аскер Тлехатук переназначен председателем Конституционного суда Адыгеи 

По итогам тайного голосования кандидатура Аскера Тлехатука, представленная руководителем региона, была единогласно поддержана депутатами. Постановлением Госсовета-Хасэ РА он назначен на должность председателя Конституционного суда РА на очередные 4 года.
В свою очередь Аскер Тлехатук поблагодарил за оказанное доверие и заверил в том, что приложит все усилия для продолжения конструктивного взаимодействия со всеми уровнями власти и судейским сообществом в целях соблюдения Конституции РФ и Конституции РА.