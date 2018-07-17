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Аскер Тлехатук переназначен председателем Конституционного суда Адыгеи
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Аскер Тлехатук переназначен председателем Конституционного суда Адыгеи 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
По итогам тайного голосования кандидатура Аскера Тлехатука, представленная руководителем региона, была единогласно поддержана депутатами. Постановлением Госсовета-Хасэ РА он назначен на должность председателя Конституционного суда РА на очередные 4 года.
В свою очередь Аскер Тлехатук поблагодарил за оказанное доверие и заверил в том, что приложит все усилия для продолжения конструктивного взаимодействия со всеми уровнями власти и судейским сообществом в целях соблюдения Конституции РФ и Конституции РА.
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