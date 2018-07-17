Достоевский — русский Нострадамус. Литературовед — о либералах и патриотах

Преподаватель Дмитрий Богач 15 лет исследует творчество Федора Михайловича. Как прочитал всё его наследие (а это более 30 томов) в 13 лет, так и стал «человеком Достоевского». Какими только эпитетами не награждали писателя в России — и провидец, и чуткий и проницательный, и даже русский Нострадамус. И нет события в современной новейшей истории, считает и Дмитрий Богач, которое бы не предвосхитил Федор Михайлович.

Европа и антиценности

Корреспондент «АиФ-Челябинск» Мария Карелина : О Достоевском так много мифов. Был русофил, но любил жить за границей…

Дмитрий Богач: Не был он русофилом, он любил Россию, но не был ура-патриотом, который не замечает никаких проблем. Откройте первый его роман «Бедные люди». Человек выброшен на социальное дно. Ну какое же тут русофильство? А «Преступление и наказание», где герои задавлены бедностью, где Сонечка Мармеладова, чтобы спасти детей, пошла на панель? ФМ — остросоциальный писатель и тонкий религиозный мыслитель. Нет у него розовых соплей и розового патриотизма. 5 раз был за границей, нормальное желание человека узнать мир, с одной стороны, с другой — он не любил жить за границей, он скрывался в Европе от кредиторов, остался бы в России — посадили бы в долговую тюрьму. Если бы он полюбил Европу, он там бы и остался. Уже с конца 19 века его романы были переведена на все европейские языки.

Он любил Россию, он считал, что за Россией будущее, что она одна из немногих стран, которая сохраняет традиционные ценности. Он писал о том, что Европа встала на путь антиценностей. И он переживал по поводу старушки-европы. Он провидец, то, что мы видим сейчас в Европе, говорит, как он был прав.

— Ура-патриотом не был, тогда был социалистом? За что его на каторгу погнали?

— Ни за что, он просто стал жертвой режима. ФМ посещал кружок Петрашевского, который исповедовал идеи младомарксизма, а именно — фурьеризма (от фамилии социалиста-утописта Ш. Фурье). Посещал не просто из любопытства, а хотел проверить на личном опыте несостоятельность этих идей.

На одном из собраний петрашевцев Достоевский прочитал на тот момент политически реакционное письмо Белинского Гоголю. Гоголь тогда впал в религиозный катарсис, считал, что все книги надо сжечь, оставить только священные. На что Белинский ему сказал, что церковь потворствует государственному насилию и покрывает государственный произвол. Это не мнение Достоевского, он только прочитал, что было у Белинского. И попал под расстрел.

Достоевский не был согласен с идеями петрашевцев. Он считал социализм прямо противоположным христианству, а значит по определению неправильным.

Он был приговорен к расстрелу, но его помиловали, отправили на 4 года каторги в Омский острог и 2 года вынужденной солдатчины в Казахстан

— Вы говорите, что Достоевский — пророк. А что он предсказал в своих романах?

— Весь 21 век начался по сценарию Достоевского. Украинский политический кризис, национальное самоопределение малых российских народов, необходимость возвращения территорий и воссоединение славянского мира, жесткие идеологические споры, размежевание братских славянских народов, либеральный хаос. Все его пророчества сбываются с математической точностью.

Квасники и ватники

— А можно поподробнее про фразу Достоевского «Константинополь должен быть наш!». Он же так говорил о сербах и турках. А вы перекладываете это на Украину

— В 19 веке в Константинополе проходили те же самые процессы, что и на Украине случились в 2014 году. Все эти желтые революции, карательные операции. И Европа и сейчас как будто не замечает, что происходит. А тогда (в 1876 году) Достоевский писал: «Прогрессивная просвещенная Европа как будто не видит, что в Константинополе активно развит институт пыток, что там срывают кожу с людей». Он писал, «Константинополь должен быть наш» не потому что он империю увеличить хотел, а бил в колокола: посмотрите, что они делают, они уничтожают христианский мир, Россия должна взять под опеку весь христианский мир. «Россия все времена своей европейской жизни жила не для себя, а для чужих, именно „общечеловечеких интересов“ — писал он. Еще в „Дневниках“ писал, что русские либералы будут называть неевропейских русских „квасниками“.

— А сейчас ватниками.

— Да, „Рашка квадратный ватник“. Он предугадал антироссийские настроения в современной Украине. » Не будет у России, и никогда не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия пролотила бы их тот час же".

— Сейчас у нас «русский мир», как известно. Эти же слова про спасение всего славянского мира сейчас говорит Захар Прилепин из Донбасса.

Когда Россия спасет Европу?

— А кто еще ретранслирует идеи Достоевского из публицистов, политиков?

— Достоевского цитирует Путин. На встрече с филологами он сказал: «чрезвычайно интересно и современно у него по поводу евразийского вектора российской политики, как будто сегодня написано».

Итальянский экс-премьер-министр Маттео Ренци говорил: «Европу и Россию объединяет не столько бизнес, сколько Достоевский. Любовь к нему». Достоевского может понять и японец, и афроамериканец. О человеке он все написал, после него о человеке уже писать нечего…

— А что именно о человеке он написал?

— Что он широк, что человек есть тайна, что он выкрашен не одной краской. Помяните моё слово, Достоевский выступит как примиритель Европы и России. Он писал в «Дневнике писателя», что настанет время, и Европа попросит помощи у России, и Россия спасёт Европу.

Кто в списке

— Вы 15 лет занимаетесь исследованием творчества Достоевского. Ваши ближайшие планы?

— Я написал книгу «Природа как ценность в наследии Ф. М. Достоевского. Готовлю новую книгу „Человек Достоевского. Рита Мазель и другие“. Хочу ее издать. Маргарита Осиповна Мазель ввела в литературоведческий оборот это словосочетание „Человек Достоевского“, объяснила, кого можно называть таким человеком.

— И кто в этом списке?

— Мать Мария, Андрей Тарковский , Владимир Маяковский, великий князь Константин Романов . Это люди, погруженные в Достоевского, чей личный опыт оказался ценен для науки, полезен для достоевсковедения. Кто не просто писал о ФМ, и не просто хорошо о нем писал, а для кого фигура Достоевсокого стала сакральным смыслом. Я хочу этот список расширить и внести туда и Риту Мазель, и других литературоведов, к примеру, Григория Соломоновича Померанца, Сергея Владимировича Белова

— Из современных писателей, близких к Федору Михайловичу, кого можете назвать?

— Акунин, Пелевин, Маканин, Водолазкин.

О либералах

Людмила Улицкая , да и Дмитрий Быков считают, что Достоевский в своем романе „Преступление и наказание“ оправдал идею циничного убийства…поэтому надо было отлучать от церкви не Толстого, а Достоевского.

— Улицкая — либералка. Достоевский от русского либерализма камня на камне не оставил. Он был прав, когда говорил, что в его в основе лежит самая настоящая ненависть к стране, культуре, к народу. Либералы не любят свой народ, они его презирают. Вспомните Смердякова, который говорил: „Как хорошо было бы, если бы нас победили французы, тогда бы умная нация победила глупую нацию. Я всю Россию ненавижу! Я всю Россию презираю!“. А кто такой Смердяков? Лакей и отцеубийца.

Достоевский — почвенник. Я почвенник, как и он. Кто не любит Новодворскую и либералов, примыкает к коммунистам . Кто не любит коммунистов, они либералы-западники. А почвенники — они не принимают ни первых, ни вторых, ни третьих. Поэтому все ненавидят почвенников.

— В 2021 году страна будет отмечать 200-летний юбилей Достоевского. Что-то Челябинск связывает с Д, кроме литературоведа Дмитрия Богача?

— У Достоевского и у нас евразийское сознание. У нас развит культ предков, биологическое тяготение к земле. Достоевский первым заметил „суровость“ нашего края. Пересекая границу Европы и Азии, когда ехал по этапу на перекладных, он первым это описал. А когда по прошествии шести лет летом возвращался обратно, то написал такое: „Наконец-то господь привел увидеть землю обетованную“. Он назвал Урал землей обетованной. Он был поражен красотой нашей природы.

Где духовные скрепы?

— В школьной программе насколько правильно его преподают?

— В школьных учебниках про него пишут, что он злодей, что он никому не сделал добра, у него все герои шизофреники. Мы, достоевсковеды, решили написать открытое письмо министру образования, так нельзя освещать творчество писателя!

— Ну его ж не убрали, не урезали. Помнится, президент Российской Академии образования предложила убрать из школьной программы Достоевского и Толстого как непонятных школьнику авторов.

— Да. И я тогда статью в „Свободной прессе“ Шаргунова написал „Борьба за Толстого и Достоевского“. Я написал, что это будет катастрофа. Д — национальный бренд, его читает весь мир. А мы уберем его в родной стране. И при этом говорим о гуманизации человеческого сознания.

— А можно понять ФМ до 11 класса?

— Один ученик сказал так: „До Достоевского я был равнодушен к литературе. Я полюбил литературу после Д“. Одних он приводит в церковь, других в литературу. Какое православие без Достоевского? Все духовные скрепы в нём.

досье

кандидат филологических наук, преподаватель. Автор монографии „Природа как ценность в наследии Ф. М. Достоевского“ и более 30-ти публикаций, посвященных творчеству Ф. М. Достоевского.