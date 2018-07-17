Усть-Анзас Таштагольского района посетила областная гуманитарная экспедиция

По информации пресс-службы обладминистрации, соцработники провели детский праздник, нуждающимся семьям доставили обувь и одежду на лето и осень, игрушки, вещи. Врач нарколог-психиатр провел консультации для местного населения, рассказал о вреде наркотиков, курения и употребления алкоголя. Также вместе с фельдшером они продолжили исследование здоровья шорцев, начатое 20 лет назад.

Специалисты из КемГУ продолжили изучение генетических и психофизиологических особенностей коренного населения отдаленных территорий Горной Шории. Кроме того, медики из Таштагола и Шерегеша провели осмотр населения, включая флюорографическое исследование. Представители прессы передали в библиотеку поселка 700 книг, которые собирали в течение года с помощью Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Федорова, детского отдела Топкинской центральной районной библиотеки им. В. Баянова и частных лиц.