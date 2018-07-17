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10% жителей Калининградской области не обеспечены безопасной питьевой водой
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10% жителей Калининградской области не обеспечены безопасной питьевой водой 

Клопс.Ru 2 часа назад
В Калининградской области около 10% жителей не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
По всему региону доля населения, обеспеченного нормальной водой, — 89,15%. В областном центре она составляет 95,69%. В сельской местности всего 66,24% имеют доступ к безопасной воде.
При этом Калининградская область не вошла в число регионов с самой грязной питьевой водой.
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