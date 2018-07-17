10% жителей Калининградской области не обеспечены безопасной питьевой водой

По всему региону доля населения, обеспеченного нормальной водой, — 89,15%. В областном центре она составляет 95,69%. В сельской местности всего 66,24% имеют доступ к безопасной воде.

При этом Калининградская область не вошла в число регионов с самой грязной питьевой водой.