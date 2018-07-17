Автоцистерна с газом перекрыла пути трамваям на Петухова

Днём 17 июля на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и автоцистерна с пропаном — из-за аварии собралась глухая пробка и встали трамваи.

Фотографии столкнувшихся автомобилей и пробки в редакцию НГС прислал очевидец Андрей в 16:02.

«Цистерна с легковушкой столкнулись. Трамваю перекрыли пути. Практически вся дорога перекрыта для автомобилей, двигающихся по улице Петухова со стороны Кирова в сторону улицы Бородина. А также только что столкнулись два автомобиля на перекрёстке Петухова и Бородина. Заснять не успел», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей.

Согласно сервису Яндекс. Пробки на улице Петухова образовалась серьёзная пробка. Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.

Днём 11 июля у трамвая № 16, ехавшего по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сломался пантограф — из-за аварии пассажиров высадили, а другие трамваи отправили в объезд через площадь Маркса.