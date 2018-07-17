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Автоцистерна с газом перекрыла пути трамваям на Петухова
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Автоцистерна с газом перекрыла пути трамваям на Петухова 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Днём 17 июля на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и автоцистерна с пропаном — из-за аварии собралась глухая пробка и встали трамваи.
Фотографии столкнувшихся автомобилей и пробки в редакцию НГС прислал очевидец Андрей в 16:02.
«Цистерна с легковушкой столкнулись. Трамваю перекрыли пути. Практически вся дорога перекрыта для автомобилей, двигающихся по улице Петухова со стороны Кирова в сторону улицы Бородина. А также только что столкнулись два автомобиля на перекрёстке Петухова и Бородина. Заснять не успел», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей.
Согласно сервису Яндекс. Пробки на улице Петухова образовалась серьёзная пробка. Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.
Днём 11 июля у трамвая № 16, ехавшего по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сломался пантограф — из-за аварии пассажиров высадили, а другие трамваи отправили в объезд через площадь Маркса.
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