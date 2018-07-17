Написать доверенность или заплатить 150 рублей. Изменились сроки хранения посылок

Ямальские почтовики напоминают отпускникам, что теперь посылки хранятся в отделениях почтовой связи 15 дней с момента их поступления. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции — 30 дней.

Международные мелкие пакеты (весом до 2 кг), в которых пересылается большинство товаров из интернет-магазинов, находятся в почтовом отделении также 30 дней. Особо внимательным стоит быть получателям писем с отметкой «судебное», такие письма хранятся только 7 дней.

Как сообщили ИА «Север-Пресс» в управлении ФПС Ямала, если возможности получить ожидаемую почту нет, то нужно заранее принести в отделение Почты России заявление на платное продление хранения или составить доверенность на получение почты третьим лицом. Все даты отсчитываются не со дня прибытия в место вручения, а с рабочего дня почтового отделения, следующего за днем поступления отправления или почтового перевода.