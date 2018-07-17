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Написать доверенность или заплатить 150 рублей. Изменились сроки хранения посылок
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Написать доверенность или заплатить 150 рублей. Изменились сроки хранения посылок 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские почтовики напоминают отпускникам, что теперь посылки хранятся в отделениях почтовой связи 15 дней с момента их поступления. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции — 30 дней.
Международные мелкие пакеты (весом до 2 кг), в которых пересылается большинство товаров из интернет-магазинов, находятся в почтовом отделении также 30 дней. Особо внимательным стоит быть получателям писем с отметкой «судебное», такие письма хранятся только 7 дней.
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в управлении ФПС Ямала, если возможности получить ожидаемую почту нет, то нужно заранее принести в отделение Почты России заявление на платное продление хранения или составить доверенность на получение почты третьим лицом. Все даты отсчитываются не со дня прибытия в место вручения, а с рабочего дня почтового отделения, следующего за днем поступления отправления или почтового перевода.
Продление срока хранения почтовых отправлений предоставляется на основании письменного заявления. Стоимость услуги для физических лиц в ЯНАО составит 150 рублей за каждый полный календарный месяц. Продлить хранение возможно до 2 месяцев. Доверенность на получение почтовых отправлений другим гражданином заверяет руководитель организации, где доверитель учится или работает, главный врач лечебного учреждения, в котором доверитель находится на стационарном лечении, или начальник почтового отделения.
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