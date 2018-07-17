Гендиректор ФК «Динамо»: клуб будет усиляться, но вряд ли новички будут звездными

ТАСС , 17 июля. Московское «Динамо» планирует усилить команду новыми футболистами, однако из-за финансовых возможностей вряд ли они будут звездными. Об этом заявил генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров , чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Что касается трансферной кампании, то никто и никогда не скажет конкретно, это интрига до последнего дня, — сказал Федоров. — Конечно, мы планируем усилить команду несколькими новичками. Но, учитывая наши сегодняшние финансовые возможности, вряд ли они будут звездными, однако надеемся, что таковыми они смогут стать у нас. На сегодня «цена-качество» — наш главный постулат".

Генеральный директор сообщил, что клуб планирует постоянно играть на новом стадионе с сезона-2019/20. «Что касается сезона-2019/20, который мы надеемся играть на стадионе „Динамо“ полноценно, то обсуждение билетной и абонементной программы еще впереди, — сказал Федоров. — Постараемся соблюсти правильный баланс между доступностью для болельщиков и финансовой выгодой. Так что мы очень ждем и надеемся, что стадион будет готов к марту будущего года».