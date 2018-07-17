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Более 400 крыш в жилых домах отремонтируют в 2018 году
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Более 400 крыш в жилых домах отремонтируют в 2018 году 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижегородской области состоялись четыре зональных совещания, где обсуждались текущие вопросы, возникающие в районах при подготовке к зиме.
В зональных совещаниях принимали участие руководители администраций районов и городов, ресурсоснабжающих организаций и Фонда капитального ремонта. Фонд капитального ремонта МКД Нижегородской области отчитался о том, как идет капремонт отопительных систем и крыш в многоквартирных домах, где проведение этих видов работ запланировано в 2018 году. Очень важно, чтобы эти работы были завершены вовремя, и жители встретили зиму в комфортных условиях.
Реализация программы капремонта идет активно, но не без сложностей. Есть проблемы с некоторыми подрядчиками, которые выиграли конкурсы на большие суммы и не справляются со своими обязательствами, срывая сроки проведения работ. «Серьезная проблема со сдачей проектно-сметной документации на проведение строительно-монтажных работ существует в северных районах области, — рассказал генеральный директор Фонда Геннадий Дурдаев. — Подрядная компания „Гилберт-Инвест“, которая выиграла аукцион на крупную сумму, работу в итоге не выполнила, а это отодвигает и сроки начала самих ремонтных работ. Фонд ведет серьезную работу с этим и другими подрядчиками, чтобы капитальный ремонт на севере области — в Уренском, Шахунском, Ветлужском и других районах начался вовремя. Поставлена задача провести работы до начала отопительного сезона, чтобы не пришлось переносить их нас следующий год».
В 2018 году в регионе по программе капитального ремонта запланировано отремонтировать 419 крыш и 388 систем отопления. На сегодняшний день идет ремонт кровель в 335 домах, в 232-х меняют системы отопления.
В августе пройдет вторая серия аналогичных зональных совещаний, где будут проводиться итоги проведенной работы.
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