Дмитрий Артюхов примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию

Сегодня, 17 июля, в Москве врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Как сообщает пресс-служба главы арктического региона, одна из главных задач работы правительственной комиссии — совершенствование взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти при подготовке документов стратегического и территориального планирования, а также иных механизмов регионального развития.