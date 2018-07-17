Ещё
Дмитрий Артюхов примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Артюхов примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 17 июля, в Москве врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба главы арктического региона, одна из главных задач работы правительственной комиссии — совершенствование взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти при подготовке документов стратегического и территориального планирования, а также иных механизмов регионального развития.
Координационный орган возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В состав комиссии входят министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, а также руководители субъектов, представители министерств, ведомств, федеральных агентств.
ИА Север-Пресс: последние новости
Заметки наших читателей. Мотоциклистам лучше объезжать дороги Пермского края и Кировской области Около двух тысяч ямальских выпускников подали заявки в тюменские вузы День рождения отметят более 23 тысяч человек. «РН-Пурнефтегаз» исполнилось 32 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде75
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17321
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева158
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение