Сегодня, 17 июля, в Москве врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба главы арктического региона, одна из главных задач работы правительственной комиссии — совершенствование взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти при подготовке документов стратегического и территориального планирования, а также иных механизмов регионального развития.
Координационный орган возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В состав комиссии входят министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, а также руководители субъектов, представители министерств, ведомств, федеральных агентств.