Под Волгоградом из реки всплыла женщина в леопардовом купальнике

Утонувшую женщину в леопардовом купальнике нашли в реке Ахтуба.

Тело женщины отправили на судебно — медицинскую экспертизу

— Сообщение о всплывшем трупе женщины пришло от фельдшера спасательной станции рабочего поселка Средняя Ахтуба, — рассказали спасатели. — Имя утопленницы, которые отправили на судебно — медицинскую экспертизу, пока неизвестно.

По словам спасателей, утонувшая женщина плотного телосложения выглядит на 40 — 45 лет. Рост 160 — 165 сантиметров, европейская внешность, темно — русые короткие волосы с проседью. На теле погибшей нашли след от кесарева сечения. Женщина зашла в воду в слитном купальнике леопардовой расцветки.