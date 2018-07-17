Ещё
Под Волгоградом из реки всплыла женщина в леопардовом купальнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом из реки всплыла женщина в леопардовом купальнике 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Утонувшую женщину в леопардовом купальнике нашли в реке Ахтуба.
Тело женщины отправили на судебно — медицинскую экспертизу
— Сообщение о всплывшем трупе женщины пришло от фельдшера спасательной станции рабочего поселка Средняя Ахтуба, — рассказали спасатели. — Имя утопленницы, которые отправили на судебно — медицинскую экспертизу, пока неизвестно.
По словам спасателей, утонувшая женщина плотного телосложения выглядит на 40 — 45 лет. Рост 160 — 165 сантиметров, европейская внешность, темно — русые короткие волосы с проседью. На теле погибшей нашли след от кесарева сечения. Женщина зашла в воду в слитном купальнике леопардовой расцветки.
v1.ru: последние новости
Хроника большого потопа в Волгограде: фото и видео города после ливня На «Волгоград Арене» опровергли затопление помещений VIP-зоны О психическом состоянии волжанина Александра Масленникова поговорили без лишних ушей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17317
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде67
Крымский мост закроют из-за Расторгуева161
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение